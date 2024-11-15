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Россиянка попыталась заработать в интернете и отдала мошенникам 8 млн рублей

В Ненецком автономном округе женщина инвестировала в мошенников 8 млн рублей

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Shutterstock

В Ненецком автономном округе 53-летняя женщина решила заработать на инвестициях и потеряла 8 млн рублей. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По данным ведомства, 21 октября женщина увидела в интернете рекламу быстрого заработка и прошла процедуру онлайн-регистрации. После этого с ней в мессенджере стали связываться неизвестные, которые представлялись якобы брокерами и аналитиками. Аферисты убедили ее перечислять деньги на электронный кошелек и ждать прибыли.

Введенная в заблуждение женщина по указанию мошенников оформила кредитные карты и перевела деньги с них на брокерский счет, ожидая дохода. В какой-то момент она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Общий ущерб от действий злоумышленников составил 8 млн рублей.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать россиян, выдавая себя за продавцов икры и рыбы.

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