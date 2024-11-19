Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин захотел стать инвестором, но попался мошенникам и потерял 1,5 млн рублей

В Калужской области мужчина инвестировал в мошенников 1,5 млн рублей

close
Shutterstock

В Калужской области местный житель решил стать инвестором, но попался мошенникам и потерял более 1,5 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, житель города Обнинска нашел в интернете объявление о дополнительном заработке. Мужчина заинтересовался и перешел по ссылке, где указал свои персональные данные и номер телефона. Позже с ним связался неизвестный, который представился «аналитиком» и предложил начать «инвестировать», пополняя указанные им счета.

Россиянин поверил злоумышленнику и в течение четырех дней перевел аферистам более миллиона рублей. Затем он попросил 600 тысяч рублей у своей супруги, чтобы также отправить их мошенникам.

Однако спустя некоторое время мужчина понял, что его обманывают, так как дохода от «инвестиций» он так и не получил. Он обратился в полицию, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее пенсионерка отказалась выполнять инструкции мошенников, но отдала им 12 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами