Россиянин захотел стать инвестором, но попался мошенникам и потерял 1,5 млн рублей

В Калужской области местный житель решил стать инвестором, но попался мошенникам и потерял более 1,5 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, житель города Обнинска нашел в интернете объявление о дополнительном заработке. Мужчина заинтересовался и перешел по ссылке, где указал свои персональные данные и номер телефона. Позже с ним связался неизвестный, который представился «аналитиком» и предложил начать «инвестировать», пополняя указанные им счета.

Россиянин поверил злоумышленнику и в течение четырех дней перевел аферистам более миллиона рублей. Затем он попросил 600 тысяч рублей у своей супруги, чтобы также отправить их мошенникам.

Однако спустя некоторое время мужчина понял, что его обманывают, так как дохода от «инвестиций» он так и не получил. Он обратился в полицию, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее пенсионерка отказалась выполнять инструкции мошенников, но отдала им 12 млн рублей.