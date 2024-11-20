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СК начал проверку после того, как две школьницы пострадали от рук актера на квесте в Уфе

СК начал проверку инцидента с травмированием школьниц на квесте в Уфе

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РИА Новости

В Уфе следователи организовали проверку после инцидента с травмированием двух школьниц во время квеста. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, следственный отдел по Октябрьскому району города организовал процессуальную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося. По результатам мероприятий произошедшему дадут правовую оценку.

Инцидент произошел, когда шесть девочек в возрасте от десяти до 12 лет в честь дня рождения одной из них пришли на квест «Судная ночь». В ходе мероприятия актер шоу бил одну из них электрошокером, а другую оттаскал за волосы и ударил головой о стену. Последняя после случившегося попала в больницу.

Ранее после избиения девушки-подростка на квесте в Саратове возбудили дело.

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