Актер квеста в Уфе отправил школьницу в больницу ударом головой о стену

Актер квеста в Уфе ударил одну школьницу электрошокером, а другую — головой о стену. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел, когда шесть девочек в возрасте от десяти до 12 лет в честь дня рождения одной из них пришли на квест «Судная ночь». Однако праздник не удался — в ходе мероприятия актер шоу бил одну из них электрошокером, а другую оттаскал за волосы и ударил головой о стену. Сотрудник довел компанию школьниц до слез, а именинница вернулась домой в истерике.

Сообщается, что мать одной из девочек обратилась за помощью в правоохранительные органы и написала заявление. Школьница, которую актер ударил головой о стену, находится в медицинском учреждении. Подробной информации о ее состоянии не поступало.

Ранее после избиения девушки-подростка на квесте в Саратове возбудили дело.