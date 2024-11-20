На слабостях россиян фитнес-тренеры и нутрициологи зарабатывают 140 тысяч рублей в месяц

Согласно исследованию сервиса «Профи.ру», 58% россиян регулярно превышают суточную норму калорий, а 75% отметили, что им не хватает дисциплины для самостоятельных тренировок.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

26% недоедают суточную норму калорий. И лишь 16% респондентов придерживаются сбалансированного питания.

Отсутствие дисциплины стало распространенной проблемой среди россиян. 75% участников опроса заявили, что им сложно поддерживать регулярные тренировки без дополнительной мотивации, тогда как 14% смогли наладить еженедельную систему занятий. Для 11% россиян регулярный спорт оказался неинтересным.

Опрос также показал, что 38% россиян хотя бы раз в месяц обращаются за консультацией к фитнес-тренерам или нутрициологам, 20% делают это реже, но считают важным для улучшения физической формы и питания. Остальные 42% опрошенных не пользуются услугами специалистов, предпочитая заниматься самостоятельно или не заниматься совсем.

30% респондентов готовы платить до 5 000 рублей за консультации и программы по спорту или нутрициологии, а 25% выделяют на эти цели от 5 000 до 10 000 рублей. Бесплатные варианты тренировок и получения знаний по питанию предпочитают 45% россиян.

Для расчета средней зарплаты специалистов аналитики посчитали, что фитнес-тренер или нутрициолог ведет около 20 клиентов в месяц. Если средняя стоимость одной консультации или тренировки составляет 7 000 рублей, то специалисты этого направления зарабатывают не менее 140 000 рублей в месяц. Разнообразие дополнительных программ и видов услуг может также увеличить эту сумму до 200 000 рублей.

Данные исследования показывают, что такие слабости россиян, как пищевые зависимости и нехватка дисциплины, обеспечивают стабильный доход фитнес-тренерам и нутрициологам — не менее 140 000 рублей в месяц. Высокий интерес к этим услугам подчеркивает значимость специалистов в поддержании здорового образа жизни и достижении фитнес-целей.

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