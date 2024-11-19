Россияне начинают больше пить кофе осенью и зимой

Подорожание кофе на мировом рынке не снижает его потребление. Несмотря на то, что цены на ароматное зерно обещают вырасти на треть, россияне продолжают покупать кофе и пить его в кофейнях или брать на вынос, выяснили аналитики сети продуктовых магазинов «О'КЕЙ».

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Большинство предпочитают наслаждаться напитком дома — 61% пьют кофе каждое утро. 31% заваривают популярные сублимированные сорта, 15% — используют капсульные кофе-машины, а оставшиеся любят ритуал с перемалыванием и завариванием в турке.

Чаще всего кофе пьют черный, отметили 52% россиян. Только с молоком всегда пьют 17%, еще 7% — с растительным. 9% обязательно добавляют сахар или сиропы.

К самому популярному (после чая, конечно) напитку жители страны предпочитают небольшие сладости — конфеты и печенье (47%). 28% заедают ароматный кофе бутербродом. Остальные пьют кофе без всего, просто наслаждаются вкусом.

Отмечают то, что осенью и зимой потребление кофе растет, 37% опрошенных. Они связывают это с тем, что света днем меньше и спать хочется больше. Тонизирующий эффект кофеина помогает перенести хандру и серость. 31% пьют кофе минимум два раза в день. А 18% — три раза и больше.

Сообщения о повышении стоимости кофе большинство опрошенных россиян восприняли равнодушно. 77% считают, что повышение не будет заметным настолько, чтобы заставить отказаться от этого напитка.

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