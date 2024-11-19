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Названы продукты, усиливающие чувствительность зубов

Врач Лысенков: переизбыток сладкого может усиливать чувствительность зубов

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Повышенная чувствительность зубов — одна из распространенных проблем, с которой часто обращаются к стоматологу. И далеко не последним фактором здесь является рацион питания. О том, какие продукты могут способствовать развитию повышенной чувствительности зубов, «Газете.Ru» рассказал стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Павел Лысенков.

По его словам, такая проблема может наблюдаться при употреблении продуктов, содержащих кислоты, сахара или холодных/горячих блюд. Если говорить о кислотах, то сюда относятся цитрусовые фрукты (апельсины, лимоны, грейпфруты), кислые ягоды (клюква, смородина), уксус и маринованные продукты, а также газированные напитки.

Повышенная чувствительность зубов также может быть следствием переизбытка сладких продуктов, например конфет, шоколада, кондитерских изделий и т.д.

«И, конечно, зубы нередко реагируют на холодные блюда и горячие блюда и напитки. Поэтому следует следить за температурой того, что вы потребляете, чтобы избежать неприятных ощущений», — добавил стоматолог.

Чтобы снизить чувствительность зубов, он посоветовал ограничить в рационе кислые и сладкие продукты, не есть слишком горячую или холодную пищу, а также чистить зубы специальной зубной пастой, предназначенной для решения данной проблемы. Однако подобрать ее лучше вместе с специалистом. И, конечно, не забывать про регулярные визиты к стоматологу для профессиональной чистки и лечения зубов.

«Важно помнить, что повышенная чувствительность зубов также может быть связана с другими заболеваниями, такими как: кариес, трещины эмали или заболевания десен. Поэтому терпеть данную проблему и надеяться на то, что она пройдет сама собой не стоит. При наличии такого симптома следует обязательно посетить стоматолога, который сможет поставить точный диагноз», — резюмировал Лысенков.

Ранее стоматолог рассказал, какие болезни можно определить по состоянию полости рта.

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