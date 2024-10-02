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Суд в Чите признал 13 человек виновными в подготовке диверсий

Военный суд Читы: 13 человек получили до 23 лет за диверсии на железных дорогах

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Shutterstock

Второй Восточный окружной военный суд в Чите вынес обвинительный приговор в отношении 13 человек по делу о подготовке диверсий на железной дороге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

В материалах дела говорится, что осужденные поджигали принадлежащие ОАО «РЖД» локомотив и релейные шкафы, а также трансформаторные подстанции. Они «совершили 13 диверсий на стратегически важных объектах транспортной инфраструктуры, транспортных средствах и объектах жизнеобеспечения населения на территориях города Москвы и Красноярского края».

Кроме того, подельники готовились поджечь многоцелевые истребители в одной из воинских частей Приморского края.

Суд приговорил 13 членов преступной группы к срокам от 4 до 23 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

До этого «Интерфакс» сообщал, что гражданина РФ Владимира Малину приговорили к 25 годам лишения свободы, признав виновным в поджоге релейных шкафов на железной дороге и попытке сжечь здание одного из управлений министерства внутренних дел страны.

Ранее в ЛНР задержали женщину, корректировавшую удары ВСУ по региону.

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