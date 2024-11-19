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Россиянин инвестировал в мошенников взятый в кредит миллион рублей

В Ставрополе мужчина инвестировал в мошенников взятый в кредит миллион рублей

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Depositphotos

В Ставрополе 43-летний мужчина захотел заработать, взял в кредит более миллиона рублей и инвестировал его в мошенников. Об этом сообщает «Вечерний Ставрополь».

По информации издания, ставропольцу в интернете поступило предложение о заработке на брокерской платформе. С ним связался неизвестный, который предложил россиянину оформить кредит и перевести средства на указанный им счет.

Мужчина поверил злоумышленнику, взял кредит на 1,1 млн рублей и отправил их мошенникам. Позже он понял, что его обманули, так как обещанной прибыли от «инвестиций» так и не получил, а также не смог вывести свои деньги обратно.

Ставрополец обратился за помощью в правоохранительные органы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее россиянин захотел стать инвестором, но попался мошенникам и потерял 1,5 млн рублей.

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