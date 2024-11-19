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Издательства и типография были оштрафованы за непристойности в книге Сорокина

Штрафы получили 2 типографии и издательство за откровенные иллюстрации в книге

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Global Look Press

Штрафы получили две типографии и издательство за обнаруженную порнографию в романе Владимира Сорокина «Наследие». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

«Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.20 КоАП РФ (изготовление юридическим лицом материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и оборот таких материалов или предметов), назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», — заявила судья Александра Анохина.

А в отношении издательства «АСТ» также был наложен административный штраф по этому делу.

До этого двадцать восемь депутатов Верховной рады внесли на рассмотрение коллег законопроект о декриминализации порнографии на территории Украины.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк подчеркнул, что говорить о «легализации порно» сейчас не приходится, так как на Украине это явление давно легализовано и государство получает налоги, например, с OnlyFans. Речь идет о декриминализации отдельных его проявлений.

Ранее ученые выяснили, у каких людей чаще возникает зависимость от порнографии.

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