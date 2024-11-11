Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутаты Верховной рады озаботились декриминализацией порнографии

Верховная рада Украины рассмотрит законопроект о декриминализации порнографии

close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Двадцать восемь депутатов Верховной рады внесли на рассмотрение коллег законопроект о декриминализации порнографии на территории Украины. О законодательной инициативе сообщается на сайте украинского парламента.

Один из авторов инициативы, депутат Ярослав Железняк, в своем Telegram-канале пояснил, что работа над документом велась более года. По его словам, цель законопроекта состоит в том, чтобы «взрослых людей за съемку и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3-5 лет».

«Уголовная ответственность останется исключительно за порно без согласия (порноместь, deep fake), экстремальное порно (насилие, зоо -, некрофилия), порно с детьми и распространение среди детей», — сообщил Железняк.

Сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми также остаются на Украине уголовными преступлениями.

Железняк подчеркнул, что говорить о «легализации порно» сейчас не приходится, так как на Украине это явление давно легализовано и государство получает налоги, например, с OnlyFans. Речь идет о декриминализации отдельных его проявлений.

23 октября сообщалось, что отказ от порнографии может вызвать «ломку». К такому выводу пришли ученые из Федерального университета Параны (Бразилия). В работе говорится, что, помимо физического дискомфорта, синдром отмены сопровождается эмоциональной нестабильностью, раздражительностью, трудностями с концентрацией и повышенной тревожностью. В ряде случаев также наблюдаются проблемы со сном, что усугубляет общее состояние.

Ранее ученые выяснили, у каких людей чаще возникает зависимость от порнографии.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами