Депутаты Верховной рады озаботились декриминализацией порнографии

Двадцать восемь депутатов Верховной рады внесли на рассмотрение коллег законопроект о декриминализации порнографии на территории Украины. О законодательной инициативе сообщается на сайте украинского парламента.

Один из авторов инициативы, депутат Ярослав Железняк, в своем Telegram-канале пояснил, что работа над документом велась более года. По его словам, цель законопроекта состоит в том, чтобы «взрослых людей за съемку и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3-5 лет».

«Уголовная ответственность останется исключительно за порно без согласия (порноместь, deep fake), экстремальное порно (насилие, зоо -, некрофилия), порно с детьми и распространение среди детей», — сообщил Железняк.

Сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми также остаются на Украине уголовными преступлениями.

Железняк подчеркнул, что говорить о «легализации порно» сейчас не приходится, так как на Украине это явление давно легализовано и государство получает налоги, например, с OnlyFans. Речь идет о декриминализации отдельных его проявлений.

23 октября сообщалось, что отказ от порнографии может вызвать «ломку». К такому выводу пришли ученые из Федерального университета Параны (Бразилия). В работе говорится, что, помимо физического дискомфорта, синдром отмены сопровождается эмоциональной нестабильностью, раздражительностью, трудностями с концентрацией и повышенной тревожностью. В ряде случаев также наблюдаются проблемы со сном, что усугубляет общее состояние.

Ранее ученые выяснили, у каких людей чаще возникает зависимость от порнографии.