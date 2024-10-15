Госдума приняла законопроект о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, направленный на борьбу с фиктивными браками мигрантов для легализации в России. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Спикер отметил, что решение было принято единогласно.

«Теперь получить разрешение на временное проживание в нашей стране вне квоты или вид на жительство будет возможно не ранее чем через 3 года с момента вступления в брак либо усыновления», — написал Володин.

Также председатель Госдумы добавил, что законопроект предусматривает возможность аннулирования выданного иностранному гражданину разрешения на временное проживание (РВП), если его брак был признан недействительным. Аналогичная мера будет принята, если мигранта лишат родительских прав.

В конце сентября Володин заявил, что ужесточение требований к условиям получения РВП для иностранцев сделает фиктивные браки бесполезными. Он отметил, что, по данным МВД, с 2021 года в России заключили 4,3 тыс. браков, целью которых было получение миграционного статуса.

Ранее россиян предупредили об уголовной ответственности за фиктивный брак.