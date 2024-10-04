Троих мигрантов задержали за организацию фиктивных браков в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранители пресекли очередной канал незаконной миграции — полицейские задержали троих выходцев из стран ближнего зарубежья, которых подозревают в организации браков по расчету. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в личном Telegram-канале.

По предварительной информации, мужчины работали по преступной схеме с 2020 года. Установлено, что за четыре года услугами группировки воспользовались минимум семь человек — они вступили в фиктивные браки с жительницами Северной столицы. Те в обмен за услугу получили от 30 до 100 тысяч рублей.

«За пять лет незаконной деятельности таким способом легализовали свое пребывание в нашей стране несколько десятков человек, в том числе женщины», — рассказала Волк.

В рамках расследования дела по статье «Организация незаконной миграции» задержаны три предполагаемых организатора преступной схемы, а также четыре петербурженки, согласившиеся на фиктивное замужество.

Ранее глав этнических диаспор задержали в Иркутске по подозрению в незаконной миграции.