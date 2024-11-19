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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за видео с раздетой пятиклассницей из Екатеринбурга

Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело из-за видео с раздетой школьницей

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Global Look Press

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за видео с раздетой пятиклассницей из Екатеринбурга. Об этом сообщает СКР.

По информации ведомства, по факту инцидента в данный момент проводится процессуальная проверка по уголовной статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Кроме того, глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК РФ по Свердловской области возбудить уголовное дело и отчитаться о ходе расследования.

Инцидент произошел в одной из школ в Екатеринбурге. Предварительно, две пятиклассницы заставили свою одноклассницу раздеться и сняли это на видео. Позже они разослали кадры другим школьникам. Результатом стала массовая травля девочки. В мэрии города сообщали о внутреннем расследовании после случившегося.

Ранее актер квеста в Уфе отправил школьницу в больницу ударом головой о стену.

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