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В Архангельске отчим полтора года истязал трех несовершеннолетних падчериц

В Архангельске будут судить отчима, истязавшего дочерей сожительницы

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Жителю Архангельска может грозить длительный срок заключения за систематические истязания несовершеннолетних дочерей своей сожительницы. Об этом сообщает областное управление СК РФ.

По данным следствия, 48-летний отчим в течение полутора лет избивал трех падчериц. Пьяный отчим наносил девочкам побои и унижал их, самой младшей из них на тот момент было семь лет.

О происходящем в семье стало известно после того, как обвиняемый выгнал старшую девочку из дома, а она обратилась в органы полиции. Детей из семьи изъяли, мать девочек продолжает проживать с сожителем. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело об истязаниях, материалы расследования направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого сообщалось, что житель Тувы получил почти четыре года колонии за издевательства над несовершеннолетними сыном и пасынком. Мужчина наказывал детей по малозначительным и необоснованным поводам, причиняя физические и психические страдания. В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело, приговором суда он признан виновным в истязании, ему назначено наказание в виде 3 лет и 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее россиянин три месяца избивал семилетнюю дочь, пока побои не увидели врачи.

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