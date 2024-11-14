В Архангельске отчим полтора года истязал трех несовершеннолетних падчериц

Жителю Архангельска может грозить длительный срок заключения за систематические истязания несовершеннолетних дочерей своей сожительницы. Об этом сообщает областное управление СК РФ.

По данным следствия, 48-летний отчим в течение полутора лет избивал трех падчериц. Пьяный отчим наносил девочкам побои и унижал их, самой младшей из них на тот момент было семь лет.

О происходящем в семье стало известно после того, как обвиняемый выгнал старшую девочку из дома, а она обратилась в органы полиции. Детей из семьи изъяли, мать девочек продолжает проживать с сожителем. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело об истязаниях, материалы расследования направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого сообщалось, что житель Тувы получил почти четыре года колонии за издевательства над несовершеннолетними сыном и пасынком. Мужчина наказывал детей по малозначительным и необоснованным поводам, причиняя физические и психические страдания. В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело, приговором суда он признан виновным в истязании, ему назначено наказание в виде 3 лет и 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее россиянин три месяца избивал семилетнюю дочь, пока побои не увидели врачи.