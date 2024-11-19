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Мужчина попал в больницу с разрывом почки после уличной драки в Петербурге

78.ru: в Петербурге мужчина попал в больницу с разрывом почки после драки

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Depositphotos

В Петербурге мужчина получил разрыв почки во время уличной драки. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в ночь на 19 ноября возле дома №24 на улице Рубинштейна. Судя по кадрам с места, между тремя мужчинами произошла драка — причины конфликта не уточняются. Позже к ним присоединился еще один. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов доставили в отдел полиции двоих участников потасовки в возрасте 23 и 25 лет.

В отношении обоих мужчин составили административные протоколы по статье о хулиганстве. При этом младший из задержанных вскоре попал в медицинское учреждение, где у него диагностировали разрыв левой почки. Более подробной информации о его состоянии не поступало.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью. Остальных участников конфликта ищут.

Ранее в Прикамье пациент ограбил больницу, в которую попал после пьяной драки.

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