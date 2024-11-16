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В России назвали самые дефицитные специальности

Дворники возглавили список самых дефицитных специальностей по РФ в начале ноября

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Максим Блинов/РИА Новости

Дворники, токари и сварщики стали самыми дефицитными специальностями в России в начале ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Аналитики представили индексы, которые показывают соотношение активных резюме на одну вакансию. Показатели от 2 до 3,9 указывают на дефицит соискателей, а показатели ниже 1,9 — об остром дефиците.

Индекс дворников оказался на уровне 0,7, токарей, сварщиков и продавцов-консультантов — 1,1.

Также в список самых дефицитных профессий вошли работники по взысканию задолженности, повара и кондитеры (индекс 1,2), автослесари и автомеханики (1,4), слесари, сантехники и администраторы магазинов (1,5), врачи и маляры (1,6), мерчандайзеры и товароведы (1,8).

Электромонтажник (1,9), монтажник (2), машинист и фармацевт-провизор (2,3), кладовщик и курьер (2,4), а также уборщица (2,5) тоже вошли в топ-20 самых дефицитных специальностей.

В конце октября Минтруд России предложил в 1,5 раза повысить в 2025 году квоту на привлечение квалифицированных иностранных работников, которые приезжают в РФ по визе.

Ранее в России спрогнозировали критическую ситуацию с кадрами в трех отраслях экономики.

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