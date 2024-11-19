Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-работница Департамента по делам детей Флориды удерживала дочь в гараже и истязала

В США экс-сотрудница Департамента по делам детей истязала приемную дочь

close
Shutterstock

Женщину-опекуна из США арестовали после того, как она обратилась в полицию. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел во Флориде, американка ранее работала в этом штате сотрудницей Департамента по делам детей и семей. Позвонив правоохранителям, женщина заявила, что ее 13-летняя приемная дочь лежит на полу не дыша.

Приехавшие на место полицейские обнаружили ребенка в одном подгузнике, но спасти не смогли. На коже пострадавшей заметили многочисленные травмы, нанесенные в разное время. По словам шерифа, девочка была истощена и, судя по виду, ей не давали достаточно еды.

«Нет слов, чтобы по-настоящему передать кошмар, в котором, должно быть, жила эта девочка», – поделился он.

Известно, что пострадавшая не могла позаботиться о себе самостоятельно, поэтому обвиняемую назначили ее опекуном. По версии правоохранителей, ребенка запирали в гараже, приемная мать удерживала ее в помещении некоторое время. В день произошедшего она не сразу сообщила в полицию, чтобы с помощью хлорки для бассейна уничтожить улики.

Помимо этого, американка якобы успела отвезти остальных четверых детей в другое жилье.

На данный момент женщина арестована, ее обвиняют в том числе и в жестоком обращении с детьми при отягчающих обстоятельствах.

Ранее в Подмосковье неизвестные похитили россиянина и истязали его в лесу, снимая на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами