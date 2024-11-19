Экс-работница Департамента по делам детей Флориды удерживала дочь в гараже и истязала

Женщину-опекуна из США арестовали после того, как она обратилась в полицию. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел во Флориде, американка ранее работала в этом штате сотрудницей Департамента по делам детей и семей. Позвонив правоохранителям, женщина заявила, что ее 13-летняя приемная дочь лежит на полу не дыша.

Приехавшие на место полицейские обнаружили ребенка в одном подгузнике, но спасти не смогли. На коже пострадавшей заметили многочисленные травмы, нанесенные в разное время. По словам шерифа, девочка была истощена и, судя по виду, ей не давали достаточно еды.

«Нет слов, чтобы по-настоящему передать кошмар, в котором, должно быть, жила эта девочка», – поделился он.

Известно, что пострадавшая не могла позаботиться о себе самостоятельно, поэтому обвиняемую назначили ее опекуном. По версии правоохранителей, ребенка запирали в гараже, приемная мать удерживала ее в помещении некоторое время. В день произошедшего она не сразу сообщила в полицию, чтобы с помощью хлорки для бассейна уничтожить улики.

Помимо этого, американка якобы успела отвезти остальных четверых детей в другое жилье.

На данный момент женщина арестована, ее обвиняют в том числе и в жестоком обращении с детьми при отягчающих обстоятельствах.

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