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В Подмосковье неизвестные похитили россиянина и истязали его в лесу, снимая на видео

В Подмосковье неизвестные снимали на видео истязание похищенного мужчины

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Shutterstock/Lena_Sokolova

Пропавшего в Подмосковье 30-летнего мужчину нашли в лесу после публикации в интернете видео с пытками. Об этом сообщает «МК: срочные новости».

Пострадавший исчез 31 октября. В какой-то момент матери молодого человека поступил «странный» звонок, по которому она поняла, что «сын в беде». О деталях разговора и том, как женщина поняла, что у родственника проблемы, информация отсутствует.

После обращения семьи в полицию оперативники нашли в интернете видео, на котором неизвестные истязали мужчину. Благодаря геолокации, вещи россиянина нашли в Домодедовском городском округе. Спустя некоторое время мать обнаружила сына, но спасти его не удалось.

«Мужчина был весь в синяках и гематомах. Предположительно, его похитили неизвестные, завезли в чащобу, избили и оставили», – сообщается в публикации.

Известно, что у пострадавшего не было своей семьи. Он жил в Москве, постоянного места работы не имел.

Ранее в Подмосковье неизвестный обстрелял двух охотников.

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