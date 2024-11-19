Экс-глава района в Ростове-на-Дону, осужденный за хищение, отправится на СВО

Бывший глава администрации Ленинского района Ростова-на-Дону Константин Тихонов, осужденный за превышение полномочий и хищение имущества, отправится в зону боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда, передает «Коммерсант».

По данным пресс-службы, соответствующее ходатайство направил начальник пункта отбора на военную службу по контракту из-за того, что заключил контракт с Минобороны РФ. Кроме того, после подписания контракта, по данным издания, приговор бывшему чиновнику «незначительно изменили».

«Судом апелляционной инстанции признано в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, частичное возмещение причиненного ущерба. Это повлекло смягчение наказания по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и по совокупности преступлений на четыре месяца», — говорится в сообщении.

В сентябре Ленинский районный суд Ростова признал Константина Тихонова виновным в превышении полномочий и мошенничестве. Сообщалось, что оба преступления были совершены, когда Тихонов занимал пост начальника отдела развития нестационарной торговли Управления торговли и бытового обслуживания города.

15 ноября сообщалось, что бывший глава минздрава Иркутской области Яков Сандаков, которого в сентябре приговорили к 18 годам тюрьмы за взятки, отправится в зону СВО.

Ранее первого замглавы Бронниц отправили в СИЗО по делу о взяточничестве.