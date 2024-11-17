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Подростки распылили перцовый баллончик в пассажира трамвая в Петербурге

«78.ru»: в Петербурге подростки напали на пассажира трамвая

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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В Приморском районе Петербурга подростки устроили конфликт с пассажиром и кондуктором трамвая и применили перцовый баллончик. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в трамвае на проспекте Авиаконструкторов, группа подростков по неизвестной причине устроила ссору с кондуктором. За работника общественного транспорта заступился один из пассажиров, в ответ дети распылили ему в лицо перцовый баллончик.

Пострадавший пассажир решил не писать жалобу на подростков, пояснив, что претензий ни к кому нет. Произошедшим заинтересовались правоохранительные органы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что на станции в Москве толпа подростков избила пассажира электрички и уборщика, который за него заступился. Школьники скрылись с места происшествия, двоих из них удалось быстро задержать. Они записали видео с извинениями. Пострадавший пассажир обратился в полицию, по факту произошедшего возбудили дело о хулиганстве.

Ранее российские подростки избили охранника ТЦ битой и распылили на него перцовый баллончик.

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