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Информация о «принудительной паспортизации» в Запорожской области не подтвердилась

Не подтвердилась информация о принудительной паспортизации в Запорожской области

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МВД России/14.мвд.рф

Информация о том, что в Запорожской области проводится «принудительная паспортизация» местных жителей не подтвердилась. Об этом сообщает «Лента.ру».

Активисты украинского движения «Желтая лента» утверждали, что жителям Запорожской области якобы отказывают в предоставлении базовых государственных услуг без предъявления российского паспорта. Из этого они сделали вывод, что жителям области «навязывается» российское гражданство.

Как отмечает издание, эта информация опровергается тем фактом, что в апреле 2024 года был издан указ президента России, которым внесены изменения в особенности правового положения отдельных категорий иностранцев. Согласно документу, граждане Украины и лица, состоявшие в гражданстве Донецкой народной республики или Луганской народной республики, не будут привлекаться к административной ответственности за несоблюдение миграционного режима до 31 декабря.

Также до конца года эти категории граждан не должны проходить обязательные медосвидетельствования и получать полисы медстрахования.

До этого в МВД предложили ограничить украинцам возможность жить и работать в России. Министерство разработало законопроект, согласно которому граждане Украины должны до 31 марта 2025 года обратиться в территориальные органы МВД, чтобы получить разрешение остаться в стране и продолжать работать. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мигрант «купил» ребенка за 30 тысяч рублей ради упрощенного получения гражданства России.

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