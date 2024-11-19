Отцу выписали штраф за то, что он оставил сына в машине, чтобы сходить в бордель

В Германии мальчик сидел в раскаленной на солнце машине, пока его отец посещал бордель. Об этом пишет Bild.

В августе прохожие заметили на одной из улиц Хагена припаркованный под палящим солнцем Mercedes C180 темного цвета. На улице было 26°С, но внутри автомобиля столбик термометра поднялся сильно выше. В детском кресле сидел маленький мальчик, он явно мучился, обливался потом, но не имел ни малейшего шанса освободиться самостоятельно, ведь машина была заперта. Очевидцы немедленно вызвали полицию, спасателям удалось вызволить трехлетнего ребенка. Врачи выявили у него явные признаки обезвоживания. Мальчика доставили в больницу.

Как выяснилось, отец ребенка вышел из борделя через час и заявил, что лишь «ненадолго отвлекся». Суд назначил ему штраф в размере €1,3 тысячи за нанесение телесных повреждений по неосторожности. Примечательно, что жена попыталась оправдать поведение мужчины, в августе она заявила, что ее партнер заходил в бордель, но не для того, чтобы заняться сексом с проституткой.

Ранее молодые люди заперли ребенка в машине для сушки белья из-за потерянных чипсов.