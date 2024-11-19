Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отцу выписали штраф за то, что он оставил сына в машине, чтобы сходить в бордель

В Германии сын почти час ждал в раскаленной машине отца, пока тот был в борделе

close
Freepik.com

В Германии мальчик сидел в раскаленной на солнце машине, пока его отец посещал бордель. Об этом пишет Bild.

В августе прохожие заметили на одной из улиц Хагена припаркованный под палящим солнцем Mercedes C180 темного цвета. На улице было 26°С, но внутри автомобиля столбик термометра поднялся сильно выше. В детском кресле сидел маленький мальчик, он явно мучился, обливался потом, но не имел ни малейшего шанса освободиться самостоятельно, ведь машина была заперта. Очевидцы немедленно вызвали полицию, спасателям удалось вызволить трехлетнего ребенка. Врачи выявили у него явные признаки обезвоживания. Мальчика доставили в больницу.

Как выяснилось, отец ребенка вышел из борделя через час и заявил, что лишь «ненадолго отвлекся». Суд назначил ему штраф в размере €1,3 тысячи за нанесение телесных повреждений по неосторожности. Примечательно, что жена попыталась оправдать поведение мужчины, в августе она заявила, что ее партнер заходил в бордель, но не для того, чтобы заняться сексом с проституткой.

Ранее молодые люди заперли ребенка в машине для сушки белья из-за потерянных чипсов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами