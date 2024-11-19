Молодые люди заперли ребенка в машине для сушки белья из-за потерянных чипсов

В США молодые люди посадили шестилетнего мальчика в машину для сушки белья в качестве наказания. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел 11 ноября в одной из прачечных Хьюстона, штат Техас. Трое взрослых — 20-летний Джакори Гилл, 18-летний Хейвен Дункан и 19-летняя Лайф Форд — решили наказать ребенка за то, что он потерял пакет чипсов. Дункан запер мальчика в сушилке для белья, а Гилл и Форд не позволяли ему выйти, пока он не найдет потерянные чипсы. Кем они приходятся жертве, в полиции не уточнили.

Ребенок провел в запертой сушилке более пяти минут, пока наблюдавшие за происходящим клиенты прачечной не начали звонить в службу 911. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили мальчика «заметно дрожащим и плачущим». Ребенка осмотрели медики и передали опекуну.

При задержании Гилл попытался скрыться, а Форд мешала полицейскому преследовать его. У Дункана при аресте обнаружили заряженный пистолет. Все трое подозреваемых оказались за решеткой, Дункану предъявлено обвинение в создании угрозы для ребенка с залогом в $10 тыс. Гилл обвинен в попытке скрыться от полиции, а Форд — во вмешательстве в работу полицейского. Их залог составил по $100, и они уже покинули тюрьму.

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