Япония улучшит условия пребывания в стране для иностранцев, работающих на удаленке

Правительство Японии планирует предоставить иностранным талантам и удаленным работникам, известным как «цифровые кочевники», возможность дольше оставаться в стране. Меры призваны стимулировать экономический рост страны. Об этом пишет Kyodo News.

В рамках новой системы иностранцы, которые въезжают в Японию по туристической визе и при этом работают на зарубежную компанию дистанционно, смогут оформить особый тип документа и проживать в стране до шести месяцев. Сейчас срок пребывания в стране по визе с целью поездки «туризм» ограничен 90 днями.

Чтобы получить такую визу, работники должны будут соответствовать определенным условиям: быть резидентами страны, которая имеет налоговые соглашения с Японией, а также получать годовой доход не менее 10 млн иен. ($68,2 тыс.).

По последним данным, более 35 млн человек в мире работают в качестве цифровых кочевников.

Власти Японии рассчитывают успеть внедрить новую визовую систему в 2023 финансовом году (заканчивается в марте).

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