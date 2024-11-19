Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Костроме подросток выстрелил из сигнального пистолета в глаз незнакомцу

В Костроме 17-летний юноша выстрелил сверстнику в лицо из сигнального пистолета

close
Shutterstock

В Костроме несовершеннолетний выстрелил в незнакомого сверстника из сигнального пистолета. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Инцидент произошел 16 ноября на одной из остановок общественного транспорта. Подозреваемый, по версии следствия, без какого-либо повода сделал один выстрел, направив оружие на случайно оказавшегося поблизости подростка. Последний получил телесные повреждения в виде контузии глаза и рваной раны века.

Стрелка уже задержали и отправили под арест. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по статье 231 УК «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». Мотивы фигуранта остаются неизвестными.

Накануне мужчина открыл стрельбу по людям в кафе в Забайкальском крае. В результате пострадали две женщины и мужчина, а стрелок поспешно скрылся с места происшествия вместе со своими приятелями. Личность подозреваемого быстро установили, им оказался 25-летний житель соседнего села, ранее неоднократно судимый. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, возбуждено уголовное дело.

Ранее житель дагестанского села выстрелил в соседа-учителя из-за его коровы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами