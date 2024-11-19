В Костроме подросток выстрелил из сигнального пистолета в глаз незнакомцу

В Костроме несовершеннолетний выстрелил в незнакомого сверстника из сигнального пистолета. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Инцидент произошел 16 ноября на одной из остановок общественного транспорта. Подозреваемый, по версии следствия, без какого-либо повода сделал один выстрел, направив оружие на случайно оказавшегося поблизости подростка. Последний получил телесные повреждения в виде контузии глаза и рваной раны века.

Стрелка уже задержали и отправили под арест. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по статье 231 УК «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». Мотивы фигуранта остаются неизвестными.

Накануне мужчина открыл стрельбу по людям в кафе в Забайкальском крае. В результате пострадали две женщины и мужчина, а стрелок поспешно скрылся с места происшествия вместе со своими приятелями. Личность подозреваемого быстро установили, им оказался 25-летний житель соседнего села, ранее неоднократно судимый. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, возбуждено уголовное дело.

Ранее житель дагестанского села выстрелил в соседа-учителя из-за его коровы.