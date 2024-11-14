Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский учитель не стал писать заявление на соседа, прострелившего ему ногу

Житель дагестанского села выстрелил в соседа-учителя из-за его коровы

close
Depositphotos

В Дагестане учитель поссорился с соседом из-за коров и получил пулю в ногу. Об этом сообщил Mash Gor.

По данным Telegram-канала, конфликт, закончившийся перестрелкой, произошел в одном из сел в Чародинском районе республики. Живущий там педагог держит свое хозяйство, включая несколько коров. Нередко скот, находящийся на свободном выгуле, забредал в огород к соседу учителя, и в конце концов хозяин участка решил поговорить об этом с владельцем парнокопытных.

Мурад вызвал его на разговор, который перерос в потасовку. Оружие достал зять Мурада, он же и нажал на курок. Пуля из травматического пистолета угодила сельскому учителю в ногу. Вскоре после стрельбы стороны померились и вызвали на место врачей, так как раненому требовалась медицинская помощь. О произошедшем узнали в полиции, однако пострадавший не стал писать заявление.

Ранее ветеран боевых действий ударил знакомого отверткой 26 раз и помирился с ним.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами