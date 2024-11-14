Российский учитель не стал писать заявление на соседа, прострелившего ему ногу

В Дагестане учитель поссорился с соседом из-за коров и получил пулю в ногу. Об этом сообщил Mash Gor.

По данным Telegram-канала, конфликт, закончившийся перестрелкой, произошел в одном из сел в Чародинском районе республики. Живущий там педагог держит свое хозяйство, включая несколько коров. Нередко скот, находящийся на свободном выгуле, забредал в огород к соседу учителя, и в конце концов хозяин участка решил поговорить об этом с владельцем парнокопытных.

Мурад вызвал его на разговор, который перерос в потасовку. Оружие достал зять Мурада, он же и нажал на курок. Пуля из травматического пистолета угодила сельскому учителю в ногу. Вскоре после стрельбы стороны померились и вызвали на место врачей, так как раненому требовалась медицинская помощь. О произошедшем узнали в полиции, однако пострадавший не стал писать заявление.

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