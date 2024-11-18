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В Забайкальском крае мужчина открыл стрельбу по людям в кафе

В Забайкалье мужчина обстрелял из ружья компанию друзей, пострадали три человека

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Depositphotos

В Забайкалье мужчина обстрелял посетителей кафе и ранил троих человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Стрельба произошла 17 ноября в кафе в поселке Курорт-Дарасун, в ночное время там между посетителями заведения случился конфликт. Его причины остаются неизвестными, однако сообщается, что после словесной ссоры неизвестный принес ружье и дважды выстрелил в сторону людей. В результате пострадали две женщины и мужчина, а стрелок поспешно скрылся с места происшествия вместе с приятелями, с которыми проводил время в кафе.

Личность подозреваемого быстро установили, им оказался 25-летний житель соседнего села, ранее неоднократно судимый. Ружье, которое, предположительно, стало орудием преступления, было найдено неподалеку от его дома. Его отправили на экспертизу, а предполагаемого стрелка задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, возбуждено уголовное дело.

Ранее во Владикавказе произошла уличная стрельба из-за невозвращенного долга.

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