В Забайкальском крае мужчина открыл стрельбу по людям в кафе

В Забайкалье мужчина обстрелял посетителей кафе и ранил троих человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Стрельба произошла 17 ноября в кафе в поселке Курорт-Дарасун, в ночное время там между посетителями заведения случился конфликт. Его причины остаются неизвестными, однако сообщается, что после словесной ссоры неизвестный принес ружье и дважды выстрелил в сторону людей. В результате пострадали две женщины и мужчина, а стрелок поспешно скрылся с места происшествия вместе с приятелями, с которыми проводил время в кафе.

Личность подозреваемого быстро установили, им оказался 25-летний житель соседнего села, ранее неоднократно судимый. Ружье, которое, предположительно, стало орудием преступления, было найдено неподалеку от его дома. Его отправили на экспертизу, а предполагаемого стрелка задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, возбуждено уголовное дело.

Ранее во Владикавказе произошла уличная стрельба из-за невозвращенного долга.