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Женщина, мужчина и ребенок пострадали в ДТП на западе Москвы

В Москве три человека, включая ребенка, пострадали в ДТП

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Александр Вильф/РИА Новости

На западе Москвы в ДТП пострадали мужчина, женщина и ребенок. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

По информации ведомства, инцидент произошел на улице Скульптора Мухиной. Возле дома №4 водитель автомобиля такси допустил наезд на троих пешеходов, которые пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате произошедшего троих пострадавших доставили в медицинское учреждение. У них диагностировали травмы различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого массовая авария с автобусами, грузовиком и такси произошла в Подмосковье. В результате случившегося на месте аварии затруднено движение. Образовалась многокилометровая пробка.

Ранее крупное ДТП парализовало движение автомобилей на востоке Москвы.

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