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Защита обжаловала приговор вице-мэра Владивостока за получение взятки

В суде адвокаты вице-мэра Владивостока Ляйфера обжаловали приговор

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Дума города Владивостока

Адвокаты заместителя главы администрации Владивостока Алексея Ляйфера, осужденного на 7,5 года по обвинению в получении взятки, обжаловали его приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судебной системы Приморского края Елену Оленеву, передает Lenta.ru.

По данным следствия, защита попросила оправдать вице-мэра. Суд установил срок принесения возражений на апелляционную жалобу до 6 декабря.

2 ноября Первореченский районный суд Владивостока вынес приговор вице-мэру города Алексею Ляйферу по делу о получении взятки и подстрекательстве к превышению должностных полномочий.

По данным суда, Ляйфер в 2018 году «получил взятку в крупном размере» от представителя неназванной фирмы за помощь с подписанием договора об аренде участка земли. Также Ляйфера обвиняли в участии в махинациях с землей за прошедшие два года.

Ляйфер получил 7,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 3 млн рублей.

Ранее суд оставил в силе приговор полковникам ФСБ, бравшим взятки у католиков.

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