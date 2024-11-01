Суд оставил в силе приговор полковникам ФСБ, бравшим взятки у католиков

Апелляционная инстанция военного суда оставила без изменений основной приговор сотрудникам ФСБ Евгению Лобанову и Денису Карманову за поборы со священников. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Известно, что уголовное дело о вымогательстве взяток пересмотрел 2-й Западный окружной военный суд. После оглашения первоначального приговора защита подала апелляцию, которая почти не изменила положения дел.

Так, изначально сотрудники ФСБ получили сроки по 9 лет в колонии строгого режима и штрафы в размере 39 369 360 руб. После повторного рассмотрения дела основной срок в виде заключения не изменился. Апелляция решила, что они должны быть разжалованы из звания полковников запаса.

Силовики предлагали священникам покровительство в системе судов и госвласти, а также помощь в решении некоторых проблем за взятки. В общей сумме за все время они получили почти 20 млн рублей.

Сами обвиняемые так и не признали свою вину:

Защита планирует продолжать разбирательства и обратится в касационный военный суд Новосибирска.

Осудили Лобанова и Карманова в августе 2024 года. Тогда же Карманова признали виновным еще и в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Ранее в Тульской области возбудили уголовное дело в отношении высокопоставленного местного чиновника из-за взятки в 74 млн рублей.