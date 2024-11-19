«Кровь, сломанные корзинки»: очевидец — об обстановке в магазине, где адвокат напал на посетителей

В магазине «Перекресток» в Тюменском проезде, где неадекватный мужчина с ножом угрожал покупателям и продавцам, работает полиция. Внутри магазина — много крови и сломанные продуктовые корзинки. Об этом «Газете.Ru» рассказал житель востока Москвы Сергей, который видел место происшествия.

«Я зашел через несколько минут после того, как все закончилось. Видел, как отъезжала скорая, были двое полицейских у входа и охранник. Внутри было много крови, была огорожена небольшая территория, но магазин работал и располагающиеся рядом магазины тоже. Внутри были посетители, кассиры — то есть все как обычно, но ограждающая лента, много крови, пара сломанных корзинок», — сообщил мужчина.

Другая местная жительница Алена рассказала, что зашла в цветочный магазин рядом и там узнала о произошедшем от продавцов. По данным СМИ, нападавшим был один из столичных адвокатов. Алена надеется, что мужчину лишат адвокатской практики.

«Сейчас я уже уехала, не знаю, открыт или закрыт [магазин]. Надеюсь, его (нападавшего. — «Газета.Ru») лишат адвокатского статуса и привлекут к уголовке», — отметила она.

Во вторник, 19 ноября мужчина с ножом напал на людей в магазине «Перекресток» на востоке Москвы. Он требовал деньги из кассы, угрожал покупателям и проткнул ручкой нос одному из посетителей, пишет Mash.

По данным СМИ, нападавший — московский адвокат Валерий К. Mash опубликовал мнение о работе юриста, оставленное одним из клиентов в сети. В отзыве адвоката называют «пустословом, алкоголиком и тунеядцем», который «заблевал машину клиента и явился на суд пьяным». В то же время в других отзывах упомянутого адвоката называют «грамотным и хорошим» специалистом, обнаружила «Газета.Ru».

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