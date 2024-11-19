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Московский адвокат пытался ограбить магазин и проткнул ручкой нос одному из покупателей

Mash: в Москве мужчина пытался ограбить магазин и напал на покупателя с ручкой

На востоке Москвы мужчина с удостоверением адвоката пытался вынести наличные из кассы магазина и напал на охранника и покупателя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в супермаркете «Перекресток» в Тюменском проезде 19 ноября. Около полудня в магазин ворвался мужчина, который размахивал удостоверением адвоката и требовал выдать ему наличные из кассы.

Один из покупателей пытался остановить дебошира, в ответ юрист проткнул ему ручкой нос. В конфликт вмешалась охрана супермаркета, злоумышленник достал нож и начал угрожать сотрудникам торговой точки. Прибывшие на место полицейские задержали москвича под угрозой применения табельного оружия.

До этого сообщалось, что во Владивостоке подростки избили охранника ТЦ битой и распылили на него перцовый баллончик. Компания гуляла по магазинам в ТЦ «Надежда» и поругалась с продавщицей. За нее вступился охранник, которого они в результате избили. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. Причастные к инциденту устанавливаются..

Ранее владелец магазина шваброй отбился от вооруженного грабителя.

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