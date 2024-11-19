Эксперт раскрыл, нужно ли регулярно обновлять ПО смартфона

Обновление программного обеспечения (ПО) смартфона — один из способов продлить срок службы аккумулятора, поскольку новый софт может содержать улучшения, направленные на оптимизацию работы батареи. Об этом в беседе с РИАМО рассказал менеджер отдела по мобильному оборудованию МегаФона Антон Вишневский.

«Обновление приложений также способствует более экономичному использованию заряда», — отметил эксперт.

Также он посоветовал закрывать приложения, работающие в фоновом режиме и расходующие заряд батареи.

Чтобы аккумулятор прослужил как можно дольше, специалист рекомендует избегать полных циклов его зарядки и разрядки. По его словам, лучше подключать устройство к сети, когда уровень заряда падает до 20%, и отключать, когда он достигает 80%. Кроме того, стоит сократить использование функции быстрой зарядки.

Ранее россиян предупредили о возможности взлома смартфона в общественных местах.