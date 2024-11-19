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Бывшего депутата Анастасию Брюханову приговорили к 8 годам лишения свободы заочно

ТАСС: экс-депутат Брюханова заочно приговорена к 8 годам лишения свободы

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший муниципальный депутат от партии «Яблоко» Анастасия Брюханова заочно приговорена к восьми годам лишения свободы по делу о распространении недостоверной информации о российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Решение вынес Хорошевский суд Москвы. Брюханову признали виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти). Суд назначил ей наказание в виде восьми лет лишения свободы (заочно) с запретом на администрирование сайтов сроком на четыре года.

По версии следствия, удостоверенной судом, в декабре 2022 года Брюханова в соцсети заявила о причастности российской армии к событиям в украинской Буче в ходе специальной военной операции. Экс-депутат известна своим сотрудничеством с блогерами Максимом Кацем (признан в РФ иностранным агентом) и Ильей Варламовым (признан в РФ иностранным агентом).

28 декабря 2023 года Брюханова была объявлена в международный розыск. На тот момент она проживала в Германии.

Ранее сообщалось, что житель Магадана получил два года колонии за оправдание терроризма.

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