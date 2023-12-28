Экс-депутат Брюханова объявлена в международный розыск

Бывший муниципальный депутат Москвы от партии «Яблоко» Анастасия Брюханова объявлена в международный розыск по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщается, что в апреле этого года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Брюхановой. По данным следствия, она разместила видеоролик на YouTube, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях российской армии против мирного населения Украины.

В частности, Брюханова заявила о причастности российской армии к гибели мирных жителей в Буче в ходе специальной военной операции (СВО). Экс-депутат известна своим сотрудничеством с блогерами Максимом Кацем и Ильей Варламовым (признан в РФ иностранным агентом), признанными иноагентами.

По последним данным, Брюханова проживает в Германии и была объявлена в федеральный розыск в июне этого года.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-директора русской службы «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Марию Гессен по делу о фейках про российскую армию.