Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская поэтесса призвала не торопиться с запретом 60% детских книг

Поэтесса Рубальская призвала не торопиться с запретом 60% детских книг

close
Евгений Самарин/РИА «Новости»

В России не стоит торопиться вводить повышенный контроль деятельности издательств в отношении детской литературы и запрещать некоторую из них. Об этом НСН рассказала советская и российская поэтесса, автор песен Лариса Рубальская, комментируя исследование Союза писателей России, в котором сообщалось, что 60% детских книг «формируют негативные установки в сознании детей».

Она подчеркнула, что в своей практике еще не встречала детских книг, которые могли бы извратить мышление ребенка. По ее словам, данный вопрос «попахивает вкусовщиной и ненужной превышенной строгостью оценок».

«Я с этим исследованием не знакома, но у меня есть опыт общения с издательствами. У меня тоже вышла книжка детских стихов. Я могу сказать, что в больших издательствах работают очень грамотные, хорошо образованные редакторы. Я не думаю, что они допускают какие-то такие вещи», — сказала Рубальская.

Поэтесса добавила, что перед обсуждением возможных запретов на книги стоит ознакомиться с полным исследованием и создать компетентную комиссию, которая оценит ситуацию.

Результаты исследования, проведенного книжными сервисами Литрес и LiveLib, до этого показали, что 25% россиян в детстве мечтали превратиться в пантеру Багиру из произведения Редьярда Киплинга «Книга джунглей». На втором месте по популярности Алиса из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла (23%), а на третьем Пэппи Длинный чулок из одноименной повести Астрид Линдгрен (20%).

Ранее сообщалось, что в школьную библиотеку вернулась книга, взятая учеником 113 лет назад.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами