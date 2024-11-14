Назван мультперсонаж, в которого в детстве мечтали превратиться 25% россиян

25% россиян в детстве мечтали превратиться в пантеру Багиру из произведения Редьярда Киплинга «Книга джунглей», передает проект «Сноб» со ссылкой на результаты исследования, проведенного книжными сервисами Литрес и LiveLib. В опросе приняли участие более 600 человек из разных городов страны.

На втором месте по популярности Алиса из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла (23%), а на третьем Пэппи Длинный чулок из одноименной повести Астрид Линдгрен (20%).

91% россиян признались, что в детстве любили читать книги. Самым популярным произведением оказалась повесть «Приключения Тома Сойера» — ее выбрали 67% респондентов. На второй строчке — «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». На третьей — «Робинзон Крузо».

До этого опрос показал, что любимым мультфильмом у почти половины (41%) россиян оказался «Ну, погоди!». Еще 16% отдали предпочтение мультипликационной картине «Жил-был пес», 12% — «Простоквашино». 8% респондентов ответили, что их любимый мультик — «Бременские музыканты», 7% — «Летучий корабль».

По 4% голосов набрали сразу три мультфильма: «Малыш и Карлсон», «Винни-Пух» и «Ежик в тумане». «Чебурашка» набрал еще 2% голосов, столько же — вариант «другое».

Ранее россияне рассказали, по каким детским занятиям они ностальгируют.