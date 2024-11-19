Состоялась премьера продолжения проекта «Юности граница»

В сети состоялась премьера нового сезона документального проекта «Юности граница», созданного при содействии Российского движения детей и молодежи «Движение первых», сообщает пресс-служба проекта.

В новом выпуске автор и ведущая Лилия Абрамова (Татарка FM) вновь посетила прифронтовые регионы России, чтобы рассказать зрителям о детях и подростках, которые помогают участникам СВО и своим землякам.

«На самом деле таких мальчишек и девчонок из прифронтовых регионов сотни. Они хотят помочь нашим солдатам наравне со взрослыми, и порой у них это получается даже лучше и честнее», — рассказала Лилия Абрамова.

Премьерная серия нового сезона посвящена Егору Трачковскому из Донецка. Мальчик помогает с «гуманитаркой», разносит продукты, помогает пожилым людям.

По традиции проекта Лилия Абрамова исполнила мечту героя выпуска. Егор хочет связать свою будущую профессию с МЧС, поэтому ему подарили обзорную экскурсию в отряд «Центроспас».