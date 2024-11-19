Алабай напал на шпица и его маленького хозяина в Казани

В Татарстане агрессивный пес набросился на ребенка, который выгуливал шпица, мальчику помогли отбиться прохожие. Об этом сообщается в Telegram-канале «Казань на максималках».

Инцидент произошел во дворах жилых домов в Кировском районе Казани, мальчик гулял со шпицем, когда на них неожиданно набросился алабай. Ребенок пытался спасти своего любимца и отогнать разъяренного пса.

На помощь ему пришли двое прохожих, которые спугнули алабая. По словам местных жителей, пес давно гуляет во дворах без присмотра и уже нападал на людей.

До этого сообщалось, что в Забайкальском крае сторожевой пес напал на двух сестер на автостоянке и чуть не разодрал их. После этого обе женщины попали в больницу с рваными ранами. Отмечается, что алабая на парковке держит его владелец — собака была привязана к столбу и сорвалась.

Ранее стая бродячих собак напала на первоклассницу в Новосибирской области.