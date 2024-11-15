В московском метро обидевшийся на смех подростка мужчина ударил его ногой по голове

В московском метро агрессивный пассажир ударил подростка. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Побои», — этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в вагоне движущегося состава и попал на камеры. На кадрах мужчина подходит к двум подросткам, которые сидят неподалеку от него, и с размаху бьет ногой одного из них. Удар приходится 16-летнему юноше по голове. После этого хулиган покидает вагон. Пострадавшему подростку потребовалась помощь медиков.

Задержанный оказался 39-летним жителем Москвы. В момент нападения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что ударил юношу, так как тот, по его мнению, якобы посмеялся над ним.

До этого в Москве полиция задержала мужчину, зацепившегося за вагон поезда в метро.

Ранее в московском метро агрессор одним ударом отправил мужчину в больницу.