Безработный петербуржец избил двух девочек на детской площадке в воспитательных целях

Пьяный мужчина напал на двух девочек на детской площадке в Московском районе Петербурга, сообщили в полиции города.

Инцидент произошел 12 октября у жилого дома по адресу Пулковское шоссе, 13. Около 22:00 в дежурную часть поступило сообщение от местного жителя, который заявил, что неизвестный избивает детей на детской площадке.

Подозреваемого, которым оказался 58-летний безработный петербуржец, задержали прибывшие на место стражи порядка. Как выяснилось, он повздорил с гуляющими во дворе девочками в возрасте 11 и 12 лет и «в воспитательных целях» несколько раз ударил несовершеннолетних по голове. В тот момент мужчина был пьян, его доставили в отдел внутренних дел.

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, после чего их в удовлетворительном состоянии отправили на амбулаторное лечение. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее жители Ханты-Мансийска пожаловались на соседа, который в состоянии опьянения нападает на детей.