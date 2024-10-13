Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Безработный петербуржец избил двух девочек на детской площадке в воспитательных целях

В Петербурге задержали мужчину, который избил чужих детей в воспитательных целях

close
Depositphotos

Пьяный мужчина напал на двух девочек на детской площадке в Московском районе Петербурга, сообщили в полиции города.

Инцидент произошел 12 октября у жилого дома по адресу Пулковское шоссе, 13. Около 22:00 в дежурную часть поступило сообщение от местного жителя, который заявил, что неизвестный избивает детей на детской площадке.

Подозреваемого, которым оказался 58-летний безработный петербуржец, задержали прибывшие на место стражи порядка. Как выяснилось, он повздорил с гуляющими во дворе девочками в возрасте 11 и 12 лет и «в воспитательных целях» несколько раз ударил несовершеннолетних по голове. В тот момент мужчина был пьян, его доставили в отдел внутренних дел.

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, после чего их в удовлетворительном состоянии отправили на амбулаторное лечение. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее жители Ханты-Мансийска пожаловались на соседа, который в состоянии опьянения нападает на детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами