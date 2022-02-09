«Крупнейшее изъятие криптовалюты»: в США у россиянина конфисковали биткойны на $3,6 млрд

Россиянина Илью Лихтенштейна и его жену американку Хизер Морган правоохранители США обвиняют в отмывании биткойнов на сумму $4,5 млрд. Сначала суд постановил отпустить обвиняемых из-под стражи после внесения залога в $8 млн. Но на следующем заседании судья приостановил это решение.

В Колумбии суд временно отказал в освобождении Лихтенштейна и Морган под залог общей суммой в $8 млн. Их обвиняют в краже биткойнов на сумму около $4,5 млрд (почти 120 тыс. биткойнов) во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году.

Таким образом, суд приостановил действие «постановления об освобождении, вынесенного судом южного округа штата Нью-Йорк», но удовлетворил ходатайство обвинения, которое требовало оставить задержанных под стражей, так как они могут скрыться от правосудия. Каждому из обвиняемых грозит до 20 лет лишения свободы.

«Обвиняемые являются изощренными киберпреступниками и отмывателями денег, существует серьезная опасность их бегства», – говорится в заявлении прокуратуры, пишет Bloomberg.

Еще утром вторника (по местному времени) суд в Нью-Йорке освободил Лихтенштейна и Морган под залог. Для мужчины сумма составила $5 млн, для его жены – $3 млн. В этом случае они могли бы находиться дома и носить электронные браслеты. Ради освобождения пары их родители были готовы заложить свои дома. На этом заседании сторона обвинения призвала не отпускать пару. Но когда суд постановил все-таки выпустить их из-под стражи, в качестве залога прокурор потребовал установить $100 млн. Один из адвокатов обвиняемых назвал эту сумму «смехотворной».

Прокурор подчеркивал, что они могут сбежать во избежание наказания. Но адвокат Лихтенштейна подчеркнул, что его подзащитный не стал покидать страну, несмотря на то, что на протяжении нескольких месяцев знал, что против него ведут расследование.

При этом против супруги обвиняемого у следствия нет доказательств.

Но обвинение подчеркнуло, что при обыске на компьютере мужчины был найден файл «Passport_ideas». В нем были ссылки на фальшивые удостоверения личности и паспорта, которые обвиняемые якобы использовали для отмывания криптовалюты. По словам представителя прокуратуры, под кроватью правоохранители нашли полиэтиленовый пакет с надписью «автономные телефоны».

Обвинение настаивает, что Лихтенштейн и Морган вносили средства на счета бирж с криптовалютой и рынков даркнета, а затем выводили деньги.

Американские власти уже изъяли большую часть якобы украденных биткойнов. «Специальные агенты отдела киберпреступлений <...> раскрыли сложную технику отмывания [денег], что позволило им <...> изъять украденные средства суммой более $3,6 млрд, что является крупнейшим на сегодня изъятием криптовалюты», – говорится в заявлении минюста США.

Но несмотря на конфискацию, у супругов якобы есть еще несколько адресов, где хранится криптовалюта. Они могут содержать более 7,5 тыс. биткойнов на сумму, превышающую $328 млн. Около 25 тыс. биткойнов они успели вывести.

У 34-летнего россиянина Ильи Лихтенштейна двойное гражданство. Он родился в России, но в 6 лет вместе с родителями переехал в США, спасаясь от религиозного преследования, пишет Bloomberg. Его жена, с которой они вместе с 2015 года, американка.

Лихтенштейн занимается предпринимательством, пишет Telegram-канал Baza. Он сооснователь стартапа MixRank. Компания занимается разработкой маркетингового ПО. Кроме того, Лихтенштейн – ментор венчурной компании 500 Startups.

Его жена Хизер Морган — творческая личность. Она занимается рэпом, фэшн-дизайном, а также ведет блог в Twitter, где у нее более 20 тыс. подписчиков, и пишет колонки для американского Forbes.

В 2016 году биткойн-кошельки Гонконгской криптовалютной биржи Bitfinex взломали хакеры, похитив 119 756 биткойнов (по тому курсу около $65 млн). По данным Bloomberg, из-за атаки биржа приостановила все операции. При этом курс криптовалюты к доллару за два дня упал на 13%.