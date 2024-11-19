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В Подмосковье ограбили покупателя автомобиля, который носил деньги в пакете

В Дубне мужчина приготовил 600 тыс. рублей на покупку машины и был ограблен

В Подмосковье ограбили мужчину, который приехал покупать машину с пакетом денег, сообщили в полиции Московской области.

Инцидент произошел в отделении банка на Тверской улице в Дубне. Судя по кадрам, злоумышленник подошел к мужчине, который стоял с пакетом у банкомата, обратился к нему и попытался выхватить пакет из рук посетителя. Однако полиэтилен порвался, и купюры рассыпались.

Тогда грабитель ударил пострадавшего и скрылся, забрав с собой 50 тыс. рублей, остальные банкноты остались лежать на полу. Пострадавший сообщил, что его ограбили в тот момент, когда он через банкомат пытался перевести более 600 тыс. рублей на счет мужчины, у которого он собирался купить автомобиль.

Личность подозреваемого установили по камерам видеонаблюдения, им оказался ранее судимый 36-летний житель Ярославской области. Он объяснил полицейским, что потратил похищенные деньги на личные нужды. Суд отправил задержанного под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Тольятти женщина вооружилась скальпелем и ограбила пожилую соседку.

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