В Тольятти женщина вооружилась скальпелем и ограбила пожилую соседку

В Тольятти женщина вооружилась скальпелем и ограбила 75-летнюю соседку, сообщили в полиции Самарской области.

В конце октября в полицию Комсомольского района Тольятти поступило сообщение о разбойном нападении на пожилую женщину в ее квартире. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, которые опросили пострадавшую и осмотрели место преступления. Хозяйка рассказала, что к ней в гости пришла бывшая соседка, которая стала угрожать предметом, похожим на медицинский скальпель, а затем похитил деньги, банковские карты и мобильный телефон. Ущерб пенсионерка оценила примерно в 70 тыс. рублей.

Подозреваемую задержали вскоре после того, как она расплатилась похищенной картой в магазине, попав на камеру видеонаблюдения. 40-летняя жительница Октябрьска, ранее судимая за имущественные преступления, признала свою вину и объяснила свои действия денежной нуждой. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое с применением предметов, используемых в качестве оружия. Расследование продолжается.

Ранее американка познакомилась с мужчиной в соцсетях и ограбила его во время первого свидания.