Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тольятти женщина вооружилась скальпелем и ограбила пожилую соседку

В Тольятти женщина ограбила 75-летнюю пенсионерку, пригрозив ей скальпелем

close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Тольятти женщина вооружилась скальпелем и ограбила 75-летнюю соседку, сообщили в полиции Самарской области.

В конце октября в полицию Комсомольского района Тольятти поступило сообщение о разбойном нападении на пожилую женщину в ее квартире. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, которые опросили пострадавшую и осмотрели место преступления. Хозяйка рассказала, что к ней в гости пришла бывшая соседка, которая стала угрожать предметом, похожим на медицинский скальпель, а затем похитил деньги, банковские карты и мобильный телефон. Ущерб пенсионерка оценила примерно в 70 тыс. рублей.

Подозреваемую задержали вскоре после того, как она расплатилась похищенной картой в магазине, попав на камеру видеонаблюдения. 40-летняя жительница Октябрьска, ранее судимая за имущественные преступления, признала свою вину и объяснила свои действия денежной нуждой. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое с применением предметов, используемых в качестве оружия. Расследование продолжается.

Ранее американка познакомилась с мужчиной в соцсетях и ограбила его во время первого свидания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами