Россиянам объяснили, как не нарваться на подделку при покупке «люкса»

Перед покупкой люксового товара важно посмотреть его стоимость на официальном сайте и у посредников. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Яна Бондаренко.

По ее словам, если цена сильно отличается, речь может идти о подделке. Она отметила, что данные товары не получится проверить перед покупкой, сейчас на фоне ухода многих брендов их ввоз в Россию запрещен.

«Например, вышел новый iPhone, а через 15 дней у нас появились сайты-одностраничники, которые предлагают смартфон. Как мы проверим? Они вам не предоставят ни IMEI, ни документы о ввозе. Товары с маркетплейсов можно проверить при получении. Когда вы приобретаете товар, на упаковке должен быть QR-код, индивидуальный для каждой упаковки», — сказала Бондаренко.

Юрист рекомендует приобретать люксовые товары только на проверенных маркетплейсах. Если покупатель приобрел поддельный товар у физического лица, она советует написать заявление в полицию.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов до этого говорил, что чаще всего на маркетплейсах подделкой оказываются товары из категории электроники и бытовой техники. В их числе — наушники, зарядники, пылесосы, фены, музыкальные колонки.

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