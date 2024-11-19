Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как не нарваться на подделку при покупке «люкса»

Юрист Бондаренко: люксовые товары лучше покупать на проверенных маркетплейсах

close
hedgehog94/Shutterstock/FOTODOM

Перед покупкой люксового товара важно посмотреть его стоимость на официальном сайте и у посредников. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Яна Бондаренко.

По ее словам, если цена сильно отличается, речь может идти о подделке. Она отметила, что данные товары не получится проверить перед покупкой, сейчас на фоне ухода многих брендов их ввоз в Россию запрещен.

«Например, вышел новый iPhone, а через 15 дней у нас появились сайты-одностраничники, которые предлагают смартфон. Как мы проверим? Они вам не предоставят ни IMEI, ни документы о ввозе. Товары с маркетплейсов можно проверить при получении. Когда вы приобретаете товар, на упаковке должен быть QR-код, индивидуальный для каждой упаковки», — сказала Бондаренко.

Юрист рекомендует приобретать люксовые товары только на проверенных маркетплейсах. Если покупатель приобрел поддельный товар у физического лица, она советует написать заявление в полицию.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов до этого говорил, что чаще всего на маркетплейсах подделкой оказываются товары из категории электроники и бытовой техники. В их числе — наушники, зарядники, пылесосы, фены, музыкальные колонки.

Ранее эксперт предупредила, какой вред могут нанести подделки в косметике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами