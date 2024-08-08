Стало известно, какие товары чаще всего подделывают на маркетплейсах

Чаще всего на маркетплейсах подделкой оказываются товары из категории электроники и бытовой техники. В их числе – наушники, зарядники, пылесосы, фены, музыкальные колонки, рассказал НСН глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

Среди техники наиболее часто подделываются аксессуары и мелкие приборы. Если же говорить о таких товарах, как ноутбуки, смартфоны, то чаще реализуют в онлайн-магазинах не подделки, а контрафакт, не прошедший таможню.

«Основной канал – это азиатские страны, там налажено производство, есть необходимые мощности и компетенции, чтобы дешево и быстро производить подделки», — пояснил Павлов.

Эксперт напомнил, что в контрафакт входят товары, на ввоз которых производители разрешения не давали. Причем доля такой продукции на маркетплейсах может доходить до десятков процентов.

У потребителей сохраняется право отказаться от любой покупки в онлайн-магазине в течение семи дней с момента получения, напомнил эксперт. Если же подделку удалось разоблачить уже после использования предмета, в результате чего он потерял товарный вид, то возвращать деньги следует через суд, объяснил Павлов.

«В целом по потребительским искам более 80% решений принимается в пользу граждан. Можно также написать заявление в правоохранительные органы», — отметил он, пообещав, что деньги в этом случае вернутся покупателю.

До этого выяснилось, что крупнейшие российские маркетплейсы столкнулись с замедлением роста оборотов в первой половине 2024 года. Обороты таких площадок, как Wildberries, Ozon, «Мегамаркет» и «Яндекс Маркет» выросли на 21%, что вдвое ниже, чем годом ранее.

В России призвали запретить маркетплейсам нанимать самозанятых.