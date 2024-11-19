В Татарстане отчим насиловал двух дочерей сожительницы

В Татарстане будут судить мужчину, который в течение двух лет насиловал несовершеннолетних падчериц. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, нетрезвый отчим в течение двух лет совершал преступления против половой неприкосновенности двух падчериц. Мужчина оставался дома с девочками шести и восьми лет и насиловал их.

О происходящем в семье стало известно, когда одна из сестер рассказала обо всем тете. Женщина обратилась в правоохранительные органы. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, насильнику может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что в Петербурге отчима подозревают в сексуальном насилии над падчерицей. Мужчина мог насиловать 11-летнюю девочку в течение года. В правоохранительные органы обратился биологический отец несовершеннолетней школьницы. Подозреваемого удалось задержать в Зеленогорске, он купил билет в Узбекистан и намеревался скрыться от правосудия.

Ранее россиянин насиловал падчерицу знакомого и снимал это на камеру.