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Спорные участки в Барвихе реализовали по заниженной в сотни раз стоимости

В прокуратуре заявили, что земли УДП в «Барвихе» продали в 236 раз ниже рынка

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Shutterstock

Спорные земли коттеджного поселка «Сады Майендорф» продали в 236 раз ниже рыночной стоимости. Об этом заявила представитель гособвинения в Одинцовском суде, передает РИА Новости.

По ее словам, на момент сделки, в 2001 году, участки продали за 54,4 млн рублей. Но в реальности земля стоила 13 млрд рублей.

«То есть участок был куплен по заниженной стоимости в 236 раз, что также свидетельствует о недобросовестности заключенного контракта», — заявила прокурор.

В надзорном ведомстве пояснили, что подведомственные учреждения управделами президента — санаторий «Барвиха» и Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс, а также организация «Кантри-Про» вступили в сговор, чтобы завладеть рекреационной территорией усадьбы «Майендорф» и коммерческой застройки.

В середине марта стало известно, что у шести миллиардеров могут забрать участки в Барвихе в пользу государства.

Ранее сообщалось, что основатели ЧЭМК оспорили решение суда о передаче заводов государству.

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