Стали известны новые подробности скандала вокруг «Садов Майендорф»

К иску Генпрокуратуры об изъятии в госсобственность земель элитного поселка «Сады Майендорф» мог привести спор основателя «Уралхима» Дмитрия Мазепина с руководством санатория «Барвиха» Управления делами президента. Об этом сообщает газета «Известия».

«Миллиардер хотел организовать проезд к своему участку, а получив отказ, ввязался в тяжбу, которая реанимировала вопросы о законности приватизации земли», — отметили в публикации.

По данным издания, оспариваемую сделку профинансировал девелопер и экс-депутат Госдумы Ильдар Самиев, а посредником выступил бывший пресс-секретарь беглого банкира Сергея Пугачева.

В июне стало известно, что спорные участки в Барвихе реализовали по заниженной в сотни раз стоимости. Об этом заявила представитель гособвинения в Одинцовском суде.

По ее словам, на момент сделки, в 2001 году, участки продали за 54,4 млн рублей. Но в реальности земля стоила 13 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что владельцы ЧЭМК оспорили решение суда о передаче заводов государству.