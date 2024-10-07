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Стали известны новые подробности скандала вокруг «Садов Майендорф»

«Известия»: Генпрокуратура требует изъять земли из-за спора Мазепина в Барвихе

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Shutterstock

К иску Генпрокуратуры об изъятии в госсобственность земель элитного поселка «Сады Майендорф» мог привести спор основателя «Уралхима» Дмитрия Мазепина с руководством санатория «Барвиха» Управления делами президента. Об этом сообщает газета «Известия».

«Миллиардер хотел организовать проезд к своему участку, а получив отказ, ввязался в тяжбу, которая реанимировала вопросы о законности приватизации земли», — отметили в публикации.

По данным издания, оспариваемую сделку профинансировал девелопер и экс-депутат Госдумы Ильдар Самиев, а посредником выступил бывший пресс-секретарь беглого банкира Сергея Пугачева.

В июне стало известно, что спорные участки в Барвихе реализовали по заниженной в сотни раз стоимости. Об этом заявила представитель гособвинения в Одинцовском суде.
По ее словам, на момент сделки, в 2001 году, участки продали за 54,4 млн рублей. Но в реальности земля стоила 13 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что владельцы ЧЭМК оспорили решение суда о передаче заводов государству.

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